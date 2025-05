"Vamos ter um novo Instituto de Artes", diz reitora da UFRGS sobre expansão para prédio na rua Sarmento Leite 

Unidades do IA (na rua Senhor dos Passos e na rua General Vitorino) têm problemas de infraestrutura e falta de espaço. Duda Fortes / Agencia RBS

Demanda da comunidade acadêmica há cerca de 20 anos, o Instituto de Artes (IA) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) ganhará um novo prédio, hoje aos cuidados do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS). De acordo com a reitora Márcia Barbosa, o local será “um novo IA” após passar por reformas e melhorias.

Fechada desde 29 de abril, a atual sede do IA, no Centro Histórico de Porto Alegre, sofre com problemas que vão além da infestação de escorpiões amarelos. As duas unidades (na rua Senhor dos Passos e na rua General Vitorino) têm questões sérias de infraestrutura e falta de espaço.

Conforme acordo feito em março, o segundo e o terceiro pavimentos do antigo ICBS serão alocados para o IA, totalizando área de 5,8 mil metros quadrados. O prédio fica localizado na esquina da rua Sarmento Leite com a avenida João Pessoa, na Capital.

A desocupação de espaços, atualmente utilizados por outros órgãos da UFRGS, será negociada entre 2025 e 2027. Márcia afirmou que, a longo prazo, o prédio do Departamento de Arte Dramática (DAD) será desocupado. A reitora, no entanto, não deu previsão de custos para as obras e adaptações da nova área e dos prédios antigos.

Após o incidente em abril, quando uma docente foi picada por um escorpião amarelo, a sede do instituto deve reabrir nesta segunda-feira (12). O primeiro andar da unidade seguirá interditado até 19 de maio. Nesse período, algumas turmas estão tendo aulas remotas, nos casos de atividades teóricas, e outros estão sem aula.

A última dedetização do prédio antes do incidente foi em novembro, conforme a reitora. Como o serviço é realizado a cada três meses, o último deveria ter sido feito em fevereiro. Em entrevista à reportagem de Zero Hora, Márcia comentou sobre o problema dos escorpiões, perspectivas, planos e desafios em relação ao futuro do IA.

Confira a entrevista

Quando foi feita a última dedetização no prédio da rua Senhor dos Passos?

O centro de Porto Alegre está infestado de escorpiões. Há muito tempo existe essa indicação da reitoria para o IA, que façam a dedetização que tem cobertura para escorpiões a cada 90 dias. A última havia sido feita em novembro, e quem precisa solicitar isso é a direção. Houve a transição para uma nova direção e esse descompasso.

A professora foi picada e tomamos a decisão de fechar. De imediato, explicamos para os diretores que precisava ser feita a dedetização, que foi solicitada no dia 30 de abril e já foi feita.

Não é a primeira vez que esse problema dos escorpiões acontece no IA. Qual a solução, uma vez que a região está infestada?

Por prudência, nesse momento, vamos deixar o pavimento térreo fechado. Ali tem muitos móveis antigos e locais onde os animais poderiam se esconder. Mas tem que ser mantida a dedetização em dia, a cada 90 dias, e precisam ser mantidas grades em todos os ralos e aberturas.

Isso é responsabilidade da direção do instituto. Mas é uma luta, numa cidade infestada de escorpiões. Vamos tentar proteger ao máximo o interior do prédio, mas não adianta ficar limpando e arrumando o prédio se o centro da cidade continuar tendo escorpiões.

Eu já solicitei uma reunião com o prefeito para alinhar isso.

Aos poucos, vamos arrumando o prédio do novo Instituto de Artes, como eu gosto de chamar. É um prédio grande, são dois andares, e isso não vai ser rápido, porque precisamos de recursos MÁRCIA BARBOSA

Pouco se fala sobre o outro prédio, do Departamento de Arte Dramática, que fica na mesma região. Os problemas de infraestrutura e dos escorpiões existem lá também, certo?

O centro está infestado, toda essa área. Com o tempo, queremos desocupar esse prédio da General Vitorino. Esse prédio tem mais problemas ainda.

Aos poucos, vamos arrumando o prédio do novo Instituto de Artes, como eu gosto de chamar. É um prédio grande, são dois andares, e isso não vai ser rápido, porque precisamos de recursos. Aos poucos, vamos arrumando esse novo prédio. Mas não temos a ideia de manter o prédio da General Vitorino.

Mas o prédio sede (na rua Senhor dos Passos) será mantido?

Sim. Estamos focando em resolver antes o prédio novo, que é um prédio grande, com estrutura. Essa solução de termos de novo IA parece boa.

O instituto está apertado, com as atividades nesses dois prédios no centro. Mas o prédio da Senhor dos Passos é histórico, tem murais belíssimos que precisam ser arrumados, tem problemas de infiltração, vazamentos. Vamos ter muito trabalho para recuperá-lo, mas é necessário.

Como está a situação da transição para o prédio novo? O que falta fazer?

Teremos que fazer uma série de adaptações internas, além de arrumar a fachada, que é linda, mas está depredada. Para aulas de cerâmica, precisa ter pias dentro das salas, por exemplo. Também precisamos ter carga elétrica suficiente para ligar os equipamentos, garantir isolamento acústico. São reformas lentas.

Esperamos ter tudo pronto, com todas as turmas instaladas lá, até 2028. MÁRCIA BARBOSA

Já montamos um cronograma com todas as etapas, levando em conta as limitações no orçamento. Esperamos ter tudo pronto, com todas as turmas instaladas lá, até 2028. Agora em maio estão sendo movidas para o novo prédio algumas turmas de disciplinas mais teóricas, que não exigem muita estrutura além de quadro e cadeiras.

E a reforma na atual sede do IA? Qual a previsão de início e quais os impasses?

Neste momento, vamos priorizar os investimentos da universidade no prédio novo. Precisamos ter foco em uma coisa para depois focar em outras. Quanto mais rápida for a conclusão do prédio novo, mais rápida será essa grande reforma no prédio antigo.

Por enquanto, vamos tapar goteiras, essas coisas. Mas precisa de uma grande reforma. O orçamento ainda está contingenciado em 1/18 até novembro. O governo não está deixando a gente gastar 1/12 avos (o comum é a regra do duodécimo), como fazíamos anteriormente. Mas estamos dispostos a fazer captação de recursos. Estamos em busca de outros caminhos de financiamento.

Quais são os planos para a nova sede do IA, quando inaugurada oficialmente?

Essa região do novo IA será um grande centro de música, com peças de teatro e exposições, além das exposições que temos em outro espaços culturais. Lá tem um auditório muito bonito. Depois da reforma, poderão ser realizados espetáculos de diversos tipos no local.