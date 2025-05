Inscrições para cursos de graduação da UFRGS para diplomados terminam nesta segunda-feira

Os aprovados iniciarão as aulas no segundo semestre letivo. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) prorrogou até as 17h30min da próxima segunda-feira (5) o prazo para inscrições de diplomados interessados em ingressar nos cursos de graduação no semestre 2025/2.

O processo é aberto a candidatos que já concluíram qualquer curso superior reconhecido ou que estejam em fase final de graduação, com previsão de formatura até o fim do primeiro semestre de 2025.

Estão sendo ofertadas 587 vagas distribuídas em 49 cursos (veja lista abaixo). Cada candidato poderá escolher apenas uma opção de curso.

As solicitações de inscrição devem ser feitas pelo e-mail: id@decordi.ufrgs.br. A formatação de envio do documento e outras informações sobre o pedido estão no edital disponível neste link.

O resultado final será divulgado no dia 15 de julho, e os aprovados iniciarão as aulas no segundo semestre letivo, conforme o calendário acadêmico.

Como funciona a seleção

Cada Comissão de Graduação é responsável por definir a quantidade de vagas e os métodos de avaliação, que podem incluir análise de currículo, prova específica (teórica e/ou prática) e entrevista com roteiro padronizado. Os critérios aplicados por curso podem ser consultados no site da UFRGS.

As etapas de avaliação, como entrevistas, provas e análise de currículo, ocorrerão de 9 e 18 de junho.

Veja os cursos e as vagas: