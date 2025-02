Listão do vestibular da UFSM será divulgado na próxima segunda-feira

O listão dos aprovados no Vestibular da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) será divulgado na próxima segunda-feira (10). A partir das 11h, a lista será lida e a transmissão será feita ao vivo, pelo canal da UFSM no Youtube, a partir do Centro de Convenções da UFSM. Depois, a relação será publicada no site da instituição.