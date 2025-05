MEC prorroga pela quarta vez a divulgação do novo marco regulatório do ensino a distância

Novas regras do marco regulatório da Educação a Distância (EAD) devem ser divulgadas até 9 de junho de 2025. PheelingsMedia / stock.adobe.com

O Ministério da Educação (MEC) adiou, mais uma vez, a divulgação do novo marco regulatório da Educação a Distância (EAD). Conforme publicado em portaria no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (9), as novas regras devem ser divulgadas até 9 de junho de 2025.

"Ficam prorrogados os prazos estabelecidos no caput dos arts. 1º, 3º e 4º da Portaria MEC nº 528, de 6 de junho de 2024, até 9 de junho de 2025, ou até a publicação da regulamentação do Novo Marco Regulatório de que trata o art. 1º, inciso II, da referida Portaria", diz o documento no DOU.

O marco regulatório deve estabelecer novos referenciais de qualidade e regras para a oferta de cursos de graduação na modalidade a distância.

Esta é a quarta vez que o anúncio é adiado. O prazo inicial era 31 de dezembro de 2024, conforme a portaria nº 528.

Primeiro, o anúncio foi prorrogado para março deste ano. Depois, o MEC comunicou que a nova previsão era abril, o que não se concretizou. Assim, a divulgação foi adiada para 9 de maio, o que tampouco ocorreu. O novo prazo ficou estabelecido para junho.

O que deve mudar

Além de estabelecer padrões para a educação a distância, o marco regulatório deve modernizar as diretrizes da modalidade. A última revisão das regras foi realizada em 2017. Conforme o Mapa do Ensino Superior no Brasil 2025, elaborado pelo Instituto Semesp, o Rio Grande do Sul conta com o segundo maior percentual do Brasil em matrículas na EAD, atrás de Santa Catarina.

Dos 588,2 mil alunos gaúchos matriculados, 58,3% frequentam a modalidade remota. As possíveis mudanças vêm gerando apreensão por parte do setor, principalmente de mantenedoras de instituições de ensino particulares, onde estão concentrados os cursos EAD.

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) prevê que a atividade síncrona regulada deverá ter as participações limitadas a, no máximo, 50 estudantes por professor. Outra proposta apresentada é a exigência de provas presenciais a cada 10 semanas como forma de avaliação dos alunos de cursos EAD.

Período de adaptação

Também foi levantada a possibilidade de ser demandada estrutura mínima necessária nos polos EAD, o que exigiria investimento das instituições de ensino. Caso implementadas, as medidas não serão imediatas: haverá um período para que as universidades e faculdades se adaptem às novas regras. Mas as propostas vêm trazendo discussões e preocupação.