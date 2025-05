Netanyahu diz que libertação de refém não levaria a cessar-fogo

Em comunicado divulgado por seu gabinete, Netanyahu reitera que as negociações para um possível acordo que resulte na libertação de todos os reféns em Gaza acontecerão "sob fogo" e que Israel prepara "uma intensificação dos combates".

Após negociações com autoridades do governo dos Estados Unidos sobre uma trégua em Gaza, o Hamas anunciou no domingo (11) que libertará o refém israelense-americano Edan Alexander, mantido em território palestino desde os ataques de 7 de outubro de 2023.