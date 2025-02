Inscrições para o Fies começam nesta terça-feira; veja quem pode concorrer

Inscrições vão até o dia 7 de fevereiro. Marcello Casal / Agência Brasil

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2025 começam nesta terça-feira (4).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até sexta-feira (7).

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), neste ano mais de 112 mil vagas serão ofertadas em em duas seleções, para o primeiro e o segundo semestre.

Quem pode se candidatar

Podem ser candidatos quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer uma de suas edições, a partir de 2010 até a mais recente. Além disso, o candidato deve ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas das cinco provas, e a nota na redação precisa ser superior a zero. É vedada a inscrição dos “treineiro”, diz o MEC.

O candidato precisa ainda ter renda familiar mensal bruta per capita de um a três salários mínimos.

O Fies Social reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e inscritos no CadÚnico – a base de dados de 11 de janeiro de 2025. No caso de pré-selecionados que atendam às regras do Fies Social, a contratação do financiamento é integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais.

Como se inscrever

Acesse: http://fies.mec.gov.br Clique em Minha Inscrição e, em seguida, em Fazer Cadastro Digite os dados de acesso da conta gov.br (CPF e senha) Analise os cursos com vagas disponíveis. O candidato pode escolher até três opções. É possível alterar essas informações quantas vezes quiser, até o encerramento das inscrições.

Classificação

A classificação no Fies no primeiro semestre de 2025 será realizada de acordo com a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência.

Conforme o MEC, a classificação respeitará a seguinte ordem de priorização:

Candidatos que não tenham concluído o Ensino Superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil

Candidatos que não tenham concluído o Ensino Superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado

Candidatos que já tenham concluído o Ensino Superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil

Candidatos que já tenham concluído o Ensino Superior, tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado

Resultado

O resultado da pré-seleção na chamada única será divulgado no dia 18 de fevereiro. O candidato será pré-selecionado em apenas uma das opções realizadas na inscrição, conforme o tipo de vaga e a modalidade de concorrência. Os pré-selecionados deverão complementar sua inscrição entre os dias 19 e 21 de fevereiro.

Lista de espera

Os estudantes que não foram pré-selecionados estarão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, observada a ordem de classificação. A pré-seleção ocorrerá no período de 25 de fevereiro a 9 de abril.

Cronograma