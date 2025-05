Após professora ser picada por escorpião, UFRGS dedetiza prédio do Instituto de Artes, que segue sem data para reabrir

Escorpião que feriu professora foi capturado. IA / Divulgação

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) dedetizou, na quarta-feira (30), o prédio do Instituto de Artes (IA), localizado no centro de Porto Alegre. Na terça-feira (29), uma professora foi picada na mão por um escorpião-amarelo durante atividades do curso de Artes Visuais.

O incidente ocorreu no momento em que ela manipulava material no tanque do atelier, localizado no térreo do prédio. A docente recebeu atendimento no Hospital de Pronto Socorro (HPS) e recebeu alta no mesmo dia.

— As dedetizações estão organizadas para ocorrerem de três em três meses, mas, ainda assim, ocorreu um fato lamentável como esse. Gostaríamos que houvesse uma intensificação da prefeitura de Porto Alegre quanto às ações de controle do escorpião-amarelo e seja realizada a busca ativa nos prédios da região, especialmente os que possuem registro de visualização ou incidente — pediu.

O prédio, que fica na Rua Senhor dos Passos, foi fechado depois do episódio e segue sem data para liberação.

— O fechamento e reabertura são decisões que consideram a segurança e preservação da saúde da comunidade. A reabertura depende da confirmação da administração da UFRGS, que receberá as indicações da vigilância sanitária sobre o que deve ser realizado. Ainda que o prédio esteja fechado, as atividades de ensino seguem sendo realizadas adaptadas, para não comprometer o semestre letivo com perdas de aulas — assegura Jéssica.

Prédio fica no centro da Capital. Duda Fortes / Agencia RBS

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre, uma equipe da vigilância sanitária esteve no local no mesmo dia do incidente, fez buscas, mas não localizou outros escorpiões.

Uma nova visita está marcada para esta sexta-feira (2). O animal que feriu a professora foi capturado.