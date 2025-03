Prédio da Uergs que abrigará os cursos de Artes deve ficar pronto em 2027

Local ainda não está pronto para acomodar cursos de artes. André Ávila / Agencia RBS

O prédio que irá abrigar os cursos de Artes da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) deve ficar pronto em 2027, conforme a instituição de ensino. Os quatro cursos de licenciatura são ofertados em Porto Alegre desde 2023. Antes disso, eram sediados há mais de 20 anos no município de Montenegro. Desde então, os alunos ficam divididos em espaços garantidos por meio de parceria firmada com a Secretaria Estadual da Cultura (Sedac) em setembro de 2022.

Atualmente, as turmas dos cursos de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro ficam distribuídas no Campus Central, na Casa de Cultura Mário Quintana e no Teatro de Arena. Quanto às atividades realizadas no campus da Uergs, essas ocorrem em salas de aula adaptadas para essas finalidades, conforme a instituição, nos prédios 1, 5, 6 e 7.

Em virtude de tramitações burocráticas junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que financia a obra, somando-se os prazos para licitação, contratação e execução da obra, estima-se a inauguração do prédio reformado para o segundo semestre de 2027, conforme a diretora do Departamento de Projetos Especiais da Uergs, Ana Cecília Librelotto.

— Estamos na fase de aprovação dos projetos executivos pelos órgãos técnicos do FNDE. Após essa aprovação, poderemos licitar a execução da obra, que tem um cronograma estimado de 16 meses. No momento, o prédio ainda não é utilizado, pois necessita das devidas adequações, e tivemos o agravante de ter sido atingido diretamente pela enchente — afirma a engenheira, que é responsável pelas Obras e Serviços de Engenharia e Arquitetura da Uergs.

O convênio com o FNDE, via Ministério da Educação, foi assinado no dia 31 de dezembro de 2024, no valor de R$ 7,5 milhões. O prédio, que pertencia à Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec), ainda não está adaptado para as necessidades específicas dos cursos de Artes, que precisam, por exemplo, de salas com piso de madeira e barras para dança, espelhos, palco, locais para os instrumentos musicais e ambientes que sirvam como ateliês.

Os cursos duram quatro anos. Até 2027, as primeiras turmas que ingressaram nas licenciaturas na Capital em 2023 devem se formar. Segundo a instituição de ensino, os espaços provisórios obtidos por meio do convênio com o governo estadual garantem todas as estruturas necessárias para funcionamento das atividades culturais e artísticas.

— A parceria com a Sedac tem sido fundamental e efetiva para o atendimento das necessidades dos cursos de licenciatura na área de Artes da melhor forma possível enquanto as estruturas necessárias no Campus Central estão sendo providenciadas — afirma o pró-reitor de Administração da Uergs, Gabriel Borges da Cunha.

Como será o novo prédio

Quando concluído, o prédio dos cursos de Artes contará com instalações como um auditório para 150 lugares, uma sala caixa preta, uma sala para o Teatro, outra para figurinos, duas salas para Música, uma instrumentoteca, uma sala de dança, uma sala para Artes Visuais, além de laboratório de informática, oito salas de aula, gabinetes para professores e salas para atividades de monitoria, pesquisa e bolsistas.

A reforma contempla a adaptação total do prédio, com área de 3 mil m2, incluindo substituição da cobertura, redimensionamento dos espaços internos, execução de um mezanino para aproveitamento de uma área de pé direito duplo, acabamentos gerais, instalações elétricas e hidrossanitárias, acessibilidade e PPCI.

Em maio e junho de 2024, o prédio passou por uma limpeza e higienização em todo o andar térreo, incluindo descarte de bens danificados em consequência da enchente em Porto Alegre. A triagem e o descarte foram possíveis a partir do apoio do efetivo do 3º Regimento da Cavalaria da Guarda.