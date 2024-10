Já havia expectativa de aceleração da inflação em outubro, mas o IPCA-15 de outubro veio acima até do esperado: a alta de 0,54% surpreendeu até os pessimistas e consolida a projeção de alta de 0,5 ponto percentual no juro na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em 6 de novembro.