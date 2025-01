Capitulação a fake news exige esforço do governo para não perder confiança

A capitulação do governo Lula ao barulho provocado por fake news e manipulação de informação torna a gestão econômica de 2025 ainda mais desafiadora do que já era . Depois de enfrentar perda de credibilidade na política fiscal, que fez o dólar chegar a espantosos R$ 6,267, aumentou o risco de perda adicional de confiança.

Quem está no comando no Brasil? O governo Lula ou as redes sociais? Decisões econômicas muitas vezes precisam se render à política , como dizem tanto o secretário especial para reforma tributária, Bernard Appy, quanto o ex-ministro da Economia Paulo Guedes.

Mas uma coisa é tornar uma medida viável, mesmo com avanços e recuos no caminho, ou até constatar que é inviável e desistir antes de formalizar. Outra foi o recuo que, por mais que seja estratégico, emite um grande sinal de fragilidade pela derrota frente à manipulação.

— O recuo frente a fake news sobre a taxação do Pix só pode ser interpretado como fraqueza do governo. É tão absurda a tese que iriam taxar Pix acima de R$ 5 mil que me pergunto onde estavam esses mesmos indignados quando descobrirem que o radar do governo era ainda mais baixo, em R$ 2 mil — avalia o economista André Perfeito.