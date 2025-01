Carbonero estreia no Inter com gol e recebe elogios de Roger: "Vai evoluir muito"

Carbonero teve estreia iluminada. Jefferson Botega / Agencia RBS

Não dá para pedir muito mais do que um gol para um atacante estreante. E Johan Carbonero foi às redes em seu primeiro jogo pelo Inter. Foi dele o segundo gol no 2 a 0 sobre o São José, na noite desta terça-feira (28).

Aos 48 minutos do segundo tempo, o colombiano acertou belo chute da risca da grande área. Ele havia entrado em campo aos 26 minutos da etapa final, no lugar de Wesley.

O técnico Roger Machado analisou o desempenho de seu nome jogador. Explicou as características dele e comentou o que espera de Carbonero no futuro.

— Ele finaliza bem com as duas pernas, principalmente com a direita. Se sente à vontade em buscar a profundidade, pela amplitude no lado esquerdo. Mostrou muita naturalidade com o jogo interno mais perto da área. Gostaria de jogar mais por dentro pela característica da finalização. Estreou muito bem. Ainda entende pouco do nosso modelo, vai evoluir muito.

Outros jogadores também receberam suas primeiras oportunidades. São os casos dos laterais Aguirre e Nathan. Os dois são as alternativas após a lesão de Bruno Gomes, que monopolizou a lateral direita desde a chegada de Roger ao clube.

O primeiro a ser avaliado pelo treinador foi Aguirre. O jogador ainda não teve uma atuação de destaque este ano.

— O Aguirre precisa de ritmo. É começo da temporada. Os laterais fazem os 100m do campo, fazem muitos carretos a cada 45min, e precisam estar na plenitude de sua forma. São três semanas de treinamentos, é impossível ter nessa função o volume ofensivo que a gente gosta.

Nathan entrou no intervalo da partida. Ele chegou fora dos planos, mas com a lesão de Bruno Gomes voltou a ganhar espaço na hierarquia da posição. Ao falar do atleta, Roger começou analisou as características do seu comandado.

— A ideia de ter Nathan era pela característica diferente, com um jogo mais associado, com vitória pessoal pela característica que tem com a bola. O Aguirre procura mais o espaço e não tinha espaço no ultimo terço. Precisávamos desarmar um sistema com 10 jogadores lá atrás com vitória pessoal. E isso que o Nathan nos deu. Uma posição que ficou aberta com a saída do Bruno (Gomes) — analisou.

O time de Roger Machado volta a campo no domingo (2), às 20h30min. O adversário será o Avenida, no Beira-Rio.