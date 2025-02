Inter buscará estudar bem o Caxias antes da semi do Gauchão, diz Ronaldo

No centro, Ronaldo, volante do Inter, comemorando um gol do companheiro contra o Monsoon. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter se classificou às semifinais do Gauchão 2025 como a melhor campanha da fase inicial. Com isso, enfrentará o Caxias, o melhor entre os segundos colocados, em duelos de ida na Serra e de volta no Beira-Rio.

Após a vitória sobre o Monsoon, neste sábado (15), o volante Ronaldo falou sobre o próximo adversário.

— Eles fizeram uma boa campanha e conseguiram a classificação. Vamos trabalhar durante a semana com atenção neles, o professor (Roger Machado) vai passar todos os pontos positivos e negativos que o Caxias tem. Trabalhar em cima disso para poder começar bem as semifinais — disse.

O Colorado terminou a primeira fase do Campeonato Gaúcho com 20 pontos. Já o Caxias ficou com 14.

Confira os classificados para as semifinais do Gauchão 2025

O Gauchão 2025 já tem definidos seus semifinalistas: Inter, Juventude e Grêmio foram os melhores dos seus respectivos grupos e o Caxias avança como o melhor segundo colocado.

O Caxias garantiu a última vaga em aberto após empatar com o São José na oitava rodada. A outra equipe que ainda tinha chances de vaga, o Ypiranga, não obteve pontuação necessária para avançar de fase.

Entre os classificados, Inter e Juventude tiveram as melhores campanhas e decidirão suas partidas em casa.