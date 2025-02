Juventude venceu o Pelotas de virada na Boca do Lobo. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

Em uma emocionante última rodada, o Gauchão definiu seus classificados às semifinais, Taça Farroupilha e quadrangular do rebaixamento.

A intensidade maior ficou por conta das duas viradas envolvendo o duelo entre Pelotas e Juventude, que determinou a ida do clube pelotense para o torneio de descenso e a vantagem do mando de campo do clube da Serra na semifinal contra o Grêmio.

Confira os melhores momentos da 8° rodada

Ypiranga 0 x 1 Grêmio

Atuando com os reservas, o Tricolor venceu o jogo com um golaço de Monsalve. O lateral João Lucas foi expulso ainda no primeiro tempo.

Inter 2 x 0 Monsoon

Colorado confirmou a melhor campanha na primeira fase do Gauchão com gols de Bruno Henrique e Arthur (contra).

Pelotas 2 x 3 Juventude

O Juventude vencia o jogo e tinha dois jogadores a mais em campo. De forma incrível, o Pelotas conseguiu virar a partida. Naquele momento, o Lobo escapava do quadrangular do rebaixamento e mandava o Ju decidir a semifinal fora de casa. Mas tudo mudou nos acréscimos, quando o time da Serra virou o jogo novamente.

Avenida 1 x 1 Brasil de Pelotas

O empate deixou as duas equipes entre as que disputarão o quadrangular do rebaixamento. Rafael Klein marcou para o Avenida, enquanto Guilherme Cerqueira empatou para o Brasil.

Caxias 1 x 1 São José

Alisson marcou para o grená e Douglas deixou tudo igual para o Zeca em um jogo de altos e baixos. O Caxias enfrentará o Inter na semifinal, enquanto o São José estará no quadrangular do rebaixamento.

Guarany 0 x 1 São Luiz

Adaílson, no segundo tempo, marcou o gol que salvou o São Luiz do rebaixamento. Agora as equipes se enfrentarão no mata-mata da Taça Farroupilha.