FGF define datas das semifinais do Gauchão; confira dias e onde assistir

Inter, Caxias, Grêmio e Juventude são os semifinalistas do Gauchão. Arte Zh

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) definiu, na noite deste sábado (15), os dias e os horários das semifinais do Gauchão. Os jogos terão Inter e Caxias de um lado, e Juventude e Grêmio do outro.

As partidas de ida serão disputadas em 22 de fevereiro, um sábado. A fase será aberta com o Caxias recebendo o Inter no Estádio Centenário, às 16h30min. O confronto terá transmissão na TV por RBS TV, Sportv e Premiere.

No mesmo dia, mas às 21h30min, o Grêmio recebe, na Arena, o Juventude. O jogo irá ao ar na TV por Premiere e Sportv.

Os confrontos de volta das semifinais serão disputado em 1º de março, o sábado de carnaval. No Alfredo Jaconi, Juventude e Grêmio se encaram em partida programada para as 21h30min. O jogo poderá ser visto na RBS TV, e também em Sportv e Premiere.

Já o jogo de volta entre Inter e Caxias será disputado no Estádio Beira-Rio, também às 21h30min. O duelo vai ao ar em Premiere e Sportv.

A última rodada

A rodada que fechou a primeira fase do Gauchão foi disputada neste sábado e teve emoção até o último lance.

O Inter confirmou a melhor campanha e a liderança do Grupo B ao vencer o Monsoon por 2 a 0. O Colorado fechou esta etapa do torneio invicto, com 20 pontos.

A segunda melhor campanha ficou com o Juventude, líder do Grupo C, com 19 pontos. A equipe da Serra garantiu a vantagem de jogar em casa o segundo jogo ao vencer o Pelotas por 3 a 2. O gol da vitória foi marcado no último lance da partida. Além de assegurar o Juventude como mandante na volta das semifinais, o resultado colocou o Pelotas no quadrangular da morte, que definirá os rebaixados à Divisão de Acesso.

O Grêmio, com reservas, venceu o Ypiranga por 1 a 0 e terminou com a terceira melhor campanha. Os 17 pontos deram ao Tricolor a liderança do Grupo A.

O Caxias foi o melhor segundo colocado, após empatar em 1 a 1 com o São José. Com 14 pontos, superou o Ypiranga, que terminou esta etapa com 12.

Copa Farroupilha

Quatro clubes disputarão a Copa Farroupilha, minitorneio que definirá o quinto representante gaúcho na Copa do Brasil. O Monsoon jogará contra o Ypiranga, com a volta em Erechim. São Luiz e Guarany se enfrentam com o segundo jogo em Bagé.

Os vencedores fazem a final, e o campeão disputará a Copa do Brasil. A competição é em sistema mata-mata.

Quadrangular da morte

Brasil de Pelotas, Pelotas, São José e Avenida farão o quadrangular da morte. O torneio será disputados no sistema todos contra todos em jogos de turno e returno.

Os dois últimos colocados serão rebaixados para a Divisão de Acesso.

Os jogos das semifinais

22 de fevereiro, sábado

Caxias x Inter

Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul

Estádio Centenário, Caxias do Sul Horário: 16h30min

16h30min Onde assistir: RBS TV, Sportv e Premiere

Grêmio x Juventude

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre

Arena do Grêmio, Porto Alegre Horário: 21h30min

21h30min Onde assistir: Premiere e Sportv





1º de março, sábado

Juventude x Grêmio

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul

Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul Horário: 16h30min

16h30min Onde assistir: RBS TV, Sportv e Premiere

Inter x Caxias