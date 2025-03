Os discursos que inflamaram o vestiário do Inter antes do Gre-Nal: "Título mais importante da história"

D'Alessandro falou com os jogadores antes do Gre-Nal. Reprodução / Inter TV

A intensidade de D'Alessandro em campo agora é replicada como dirigente. No vestiário colorado, antes do Gre-Nal decisivo pelo título gaúcho, o agora diretor esportivo do Inter fez um forte discurso para os jogadores.

Além dele, o técnico Roger Machado, o capitão Alan Patrick e os goleiros Anthoni e e Rochet também discursaram aos demais jogadores antes da entrada em campo no Beira-Rio. No domingo (16), ao empatar em 1 a 1 com o Grêmio, o Colorado voltou a ser campeão gaúcho, algo que não ocorria desde 2016.

As declarações foram reproduzidas pela Inter TV, que publicou na noite de quarta-feira (19) um vídeo no Youtube com os bastidores do lado colorado nos clássicos até a conquista.

Antes do duelo do Beira-Rio, D'Alessandro frisou aos jogadores que o Inter estava em vantagem, e o Grêmio precisava da virada mas estava abalado.

Na sequência, fez referência a uma foto, dando a entender que é a foto de campeão. Nesta fala, ele comenta sobre o Gauchão 2025 ser o mais importante da história.

— Vocês merecem botar essa foto na história do clube. Não é um título menor! Vou falar para vocês: é o mais importante da história. Não importa quem ganhou 10, 15 ou dois. Esse é o mais importante! — disse o diretor esportivo, em voz alta.

— Alan, tu já jogou aqui, tu já ganhou Gauchão, tu sabe — complementou, apontando para o capitão colorado.

Alan Patrick também assumiu o discurso:

— É final, rapaziada! Oportunidade única. Trabalhamos para isso, para esse momento. Botar nosso nome na história — comentou.

A rede de 1991

Roger mostrou aos atletas uma recordação guardada há mais de 30 anos. Reprodução / Inter TV

Na palestra aos jogadores, ainda no hotel, Roger Machado valorizou a importância de conquistar um Estadual. Mesmo para jogadores consagrados do elenco colorado, com experiências nas principais competições do mundo.

Surpreendendo os atletas, Roger mostrou um pedaço da rede do Beira-Rio guardada pelo presidente Alessandro Barcellos após o título gaúcho de 1991, decidido em Gre-Nais.

— Essa aqui é a história daquele dia. O presidente me deu hoje. O que isso quer dizer? A gente tem campões de competições europeias. A gente tem artilheiros de país em Copa do Mundo, campeões da Libertadores, caras que jogaram os maiores clássicos mundiais. A gente tem um goleiro que pegou pênalti em Copa do Mundo. O que vale um título estadual para a carreira desses caras? Para mim, isso vale a história. Ela é grande para gente, ela tem o tamanho que a gente determina. Ninguém vai tirar isso da gente — disse Roger.

Confira o vídeo completo

