Inter lança vídeo com os bastidores da conquista do Gauchão; confira

Colorado garantiu o 46° título estadual e impediu a conquista do octacampeonato do Grêmio.

O Inter divulgou o vídeo dos bastidores da conquista do Campeonato Gaúcho 2025 , nesta quarta-feira (19). Em quase 46 minutos, são mostrados momentos dos dois jogos da final da competição, diante do Grêmio.

O vídeo traz a interação dos jogadores no vestiário, assim como as preleções realizadas pelo técnico Roger Machado. O diretor esportivo D'Alessandro e as principais lideranças do elenco também se destacam nesses momentos.