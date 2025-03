Inter tem seis jogadores disputando duas vagas no meio-campo

Bruno Henrique virou titular na fase final do Gauchão. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A partir de agora, o Inter terá mais uma opção no meio-campo para a sequência de Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Diego Rosa, contratado após o fechamento do período de inscrições do Gauchão, pode atuar nas demais competições. E, com ele, sobem para seis as alternativas de Roger para montar as duas primeiras funções do setor.

Além de Diego Rosa, o técnico tem os habituais titulares Fernando e Bruno Henrique, o reserva Ronaldo, que entrou no Gre-Nal, mais Luis Otávio, que se recuperou de lesão no final do Gauchão, e Thiago Maia, reintegrado ao grupo após duas negociações frustradas com o Santos.

Com o tanto de jogos no horizonte, o time terá de usar todos, possivelmente. Por enquanto, a hierarquia aponta para Fernando e Bruno Henrique no topo da pirâmide. Mas são atletas já experientes, ambos acima dos 35 anos. Ronaldo, em tese, é o reserva imediato de Fernando. Sua entrada no Gre-Nal, no lugar de Bruno Henrique, deu segurança a Roger para escalá-lo outras vezes.

Thiago Maia reintegrado

Thiago Maia voltou a ganhar espaço. Após deixar o Beira-Rio, viajar para São Paulo, fazer exames médicos e não assinar com o Santos por falta de garantias bancárias, o volante apresentou sua versão a dirigentes, comissão técnica e lideranças do grupo. Com qualidade indiscutível, voltou a figurar no time. Entrou nos minutos finais da decisão do Gauchão.

Esses quatro tendem a ser, nesse começo, os primeiros a ser usados. Luis Otávio é a opção mais jovem. Aos 17 anos, o volante é apontado como uma esperança para o futuro do clube. Tem sido o pupilo de Fernando e já vem entrando em partidas desde o Brasileirão passado.

Diego Rosa entra nessa fila com uma vantagem. Ele pode ser segundo volante, posição em que apareceu para o futebol, na base do Grêmio, e que o levou a ser contratado pelo Grupo City, mas também tem condições de atuar nas outras duas da faixa central. Ser primeiro volante exigiria um pouco mais de disciplina tática, mas não seria inédito. E ainda pode jogar mais avançado, como fazia no Lommel, antes de voltar ao Brasil. Nesse caso, seria até uma alternativa a Alan Patrick. Aos canais do clube, o jogador disse:

— Na Bélgica, estava vivendo meu melhor momento no futebol.

Nesta quinta-feira (20), o Inter se reapresenta para a sequência da temporada. Os seis candidatos às duas vagas mostrarão suas credenciais ao técnico.