Inter garante voos fretados até o final de 2026 para encarar maratona de jogos

Inter aposta em voos fretados desde 2023. Ricardo Duarte / Inter

Após a divulgação dos primeiros adversários do Inter na Libertadores com 18 partidas em 60 dias, intercalando viagens pela América do Sul, o clube tem uma segurança: voos fretados para os deslocamentos. O Colorado tem contrato com uma empresa para o transporte aéreo até o final de 2026.

Segundo apurou Zero Hora, o acordo foi assinado no último ano com validade por três temporadas. As aeronaves da empresa Sideral, com sede em Curitiba, são utilizados.

Os valores são diferentes para cada deslocamento. O Inter, desde 2023, tem adotado utilizar voos fretados como uma espécie de “reforço”. O custo adicional pode ser comparado ao salário mensal de um atleta com status de reserva/aposta, mas é compensado com as vantagens.

Custo

Afinal, a delegação consegue retornar antes a Porto Alegre e ficar menos horas viajando, gerando mais tempo para descansar e também para treinamentos no CT Parque Gigante.