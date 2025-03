Como foram os confrontos entre Inter e Bahia pela Libertadores de 1989

O sorteio da Conmebol colocou o Bahia como um dos adversários do Inter na fase de grupos da Libertadores 2025 . As equipes vão reeditar confrontos que ocorreram na mesma competição, mas há 36 anos.

A "rivalidade" entre Inter e Bahia começou nas finais do Brasileirão de 1988, disputadas em fevereiro do ano seguinte.

O Bahia de Bobô e Charles, treinado por Evaristo de Macedo, superou o Colorado na decisão e conquistou o título brasileiro com uma vitória por 2 a 1, de virada, na Fonte Nova e um 0 a 0 no Beira-Rio.

Dois dias depois

Finalistas do Campeonato Brasileiro, ambos garantiram classificação para a Libertadores. Na época, o regulamento da Conmebol colocava os times do mesmo país na mesma chave. Portanto, Inter e Bahia voltaram a se enfrentar , desta vez na competição continental.

Só que, por incrível que pareça, o primeiro jogo ocorreu apenas dois dias depois da final nacional. Não houve tempo de os baianos comemorarem o título, muito menos do Colorado superar o trauma da derrota.

Na fase de grupos, o Tricolor de Aço venceu os dois jogos. Foi 2 a 1 no Beira-Rio e 1 a 0 na Fonte Nova.

Revanche nas quartas

Esta foi a vez do Inter levar a melhor. Diego Aguirre, a Fera, marcou o único gol do mata-mata. Foi 1 a 0 no Beira-Rio e 0 a 0 na Fonte Nova, em um gramado alagado por uma chuvarada que caiu em Salvador.