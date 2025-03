Inter anuncia a contratação de Diego Rosa, volante revelado pelas categorias de base do Grêmio

Diego Rosa é reforço do Inter. Inter / Divulgação

O Inter anunciou nesta sexta (28) a contratação de Diego Rosa. O volante de 22 anos chega do Lommel, da segunda divisão belga.

Cria da base do Grêmio, ele pertence ao Grupo City. Seus direitos federativos são do Bahia, que acertou o empréstimo com o Colorado até dezembro de 2025.

Trajetória

Diego Rosa apareceu para o grande público na Copa São Paulo de 2020. Destaque tricolor na campanha de vice-campeonato, quando perdeu para o Inter a decisão, o volante nem chegou a jogar nos profissionais do Grêmio.

Venda ao Grupo City

Ainda com 17 anos, foi vendido ao Grupo City, que administra o Manchester City, o Lommel-BEL, o Bahia, entre outros.

Sua carreira começou na Bélgica. Foram dois anos de Lommel, antes de se transferir ao Vizela, de Portugal. Em 2023, voltou ao Brasil, e para sua terra natal. Natural de Salvador, o volante foi repassado ao Bahia.

Mesmo em casa, porém, não rendeu o que se imaginava. Foram 30 jogos em uma temporada e meia, com um gol marcado. Retornou ao Lommel no ano passado. Desde então, acumula 31 jogos, oito gols e cinco assistências.

O desempenho de Diego Rosa

Diferentemente do Brasil, a temporada 2024/2025 do segundo escalão do futebol belga já teve início e já foram disputadas 23 rodadas. Com base nos dados disponibilizado pela Sofascore, plataforma que reúne estatísticas de atletas, GZH traz um panorama do desempenho deste jogador no Lommel-BEL.

Jogos: 18

Como titular: 13

Média de minutos por jogos: 66

Minutos jogados: 1187 minutos

Gols marcados: 6

Assistência: 1

Grandes chances criadas: 2

Passe certos por jogo: 81%

Interceptação por jogo: 0,4

Desarme por jogo: 1,2

Bolas recuperadas por jogo: 2,3

Mais reforços no "Dia D"

Nesta manhã, o Inter também anunciou a contratação de Juninho. O zagueiro de 29 anos atuava no Midtjylland e assina com o Colorado em definitivo até 2027.

Revelado pelo Coritiba, o jogador ainda acumula passagens por Palmeiras, Atlético-MG e Bahia, onde trabalhou com o técnico Roger Machado.

O clube ainda trabalha com a esperança de fechar mais uma contratação até o final do dia, já que, nesta sexta, se encerra a janela de transferências para jogadores de fora do Brasil. Elián Irala, 20 anos, volante do San Lorenzo, também está na mira.

O clube ofereceu cerca de R$ 23 milhões pelo jogador, e o clube argentino, que fez jogo duro no início, parece mais disposto a cedê-lo. O empresário do jogador, Juan Oller, chegou a afirmar que a negociação estava 90% concluída.

Contratações de 2025

Além de Diego Rosa, o Colorado ainda anunciou outros reforços. São eles:

Juninho - zagueiro

Ramon - lateral-esquerdo

Kaique Rocha - zagueiro

Carbonero - atacante

Vitinho - atacante

Ronaldo - volante

Bernabei - lateral-esquerdo que já atuava no clube, mas foi contratado neste ano