Com Rochet de titular, Uruguai perde para a Argentina nas Eliminatórias da Copa

Rochet foi um dos destaques do Uruguai no duelo. Eitan ABRAMOVICH / AFP

Uma das grandes dúvidas envolvendo o jogo entre Uruguai e Argentina foi sanada cerca de uma hora antes da partida desta sexta-feira (21): Rochet titular no gol celeste. O goleiro não atuava desde dezembro do ano passado. Apesar de fazer boas defesas, ele não conseguiu evitar a derrota de sua seleção por 1 a 0, em Montevidéu.

O gol dos argentinos foi marcado por Thiago Almada, ex-Botafogo. Aos 22 minutos da etapa final, o meia acertou um chutaço de fora da área, sem chances para Rochet.

A Celeste volta a campo na próxima terça-feira (25), contra a Bolívia, fora de casa. Já a Argentina, nesse mesmo dia, encara o Brasil, em Buenos Aires.

A atuação de Rochet

Mesmo com a derrota, o goleiro colorado fez uma boa partida, principalmente antes do gol, quando a Argentina criou mais chances. Rochet fez defesas importantes e foi um dos destaques do Uruguai.

Conforme a plataforma de scout Sofascore, o goleiro realizou três defesas, ganhou um duelo no chão e acertou 88% dos passes. Com tal atuação, acabou recebendo a segunda melhor nota entre os jogadores uruguaios: 7.2 — atrás apenas do ponta Maximiliano Araújo (7.3).

O atleta estará a serviço de sua seleção até a próxima terça. Assim, deve ficar à disposição de Roger Machado para a estreia no Brasileirão, diante do Flamengo, no Maracanã, no próximo dia 29.

E o Kike?

O atacante gremista Kike Oliveira, apesar de convocado por Bielsa, não foi relacionado para a partida desta sexta. Sequer esteve no banco.

Produção: Leo Bender

