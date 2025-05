Inter se torna o único clube brasileiro a ser sede de três Copas do Mundo: "Orgulho"

Presidente Alessandro Barcelos. Renan Mattos / Agencia RBS

Com o Beira-Rio anunciado nesta quarta-feira (7) como uma das sedes da Copa do Mundo feminina, o Inter se tornou o único clube brasileiro a receber jogos de três edições do torneio, contando também a versão masculina da competição.

Na Copa de 1950, o Estádio dos Eucaliptos recebeu dois jogos. Em 2014, foi a vez do Beira-Rio ser palco de cinco partidas. Ainda não há definição de quantos confrontos serão disputados em Porto Alegre em 2027.

Além da marca nacional, o Colorado é também o segundo clube de futebol do mundo cujo estádio particular sediará três Copas. O outro é o Eintracht Frankfurt, que cedeu o Waldstadion na Copa do Mundo de 1974 e o Commerzbank Arena, na Copa de 2006 e Copa do Mundo Feminina de 2011.

— Muito orgulho sediar mais uma vez a Copa. É um processo de acúmulo de muitas coisas que foram feitas por várias mãos. A Copa de 2014 nos deu esse lastro de estruturas que já existem, o próprio Beira-Rio modernizado. Isso faz com que tenhamos orgulho e, ao mesmo tempo, aumenta a nossa responsabilidade — destacou o presidente Alessandro Barcelos.

Prefeitura ofereceu Beira-Rio e Arena

O Brasil foi oficializado como organizador da Copa em maio de 2024. No período até a oficialização da sede, um longo processo seletivo foi desenvolvido pela Fifa. Em sua candidatura, Porto Alegre colocou à disposição tanto o Beira-Rio quanto a Arena.

Barcelos afirmou que a escolha do estádio colorado se deu por critérios estritamente técnicos. Agora, o Beira-Rio terá de se adequar ao caderno de encargos da Fifa. Uma das modificações a ser feita apenas para a Copa do Mundo será a colocação de cadeiras na área onde fica a Popular, o que reduzirá a capacidade do estádio.

O Beira-Rio, de acordo com Barcelos, enfrenta um processo de modernização desde o ano passado. A Copa do Mundo daqui a dois anos acelerará o processo. Entre as melhorias realizadas estão a iluminação e a implementação do sistema de biometria facial.

— Faz mais de um ano que esse processo vem acontecendo. Trabalhando para obedecer os critérios técnicos. Um processo exaustivo, mas que nos orgulha a escolha de Porto legrem do Beira-Rio como sede da Copa do Mundo Feminina — disse Barcelos.

O Inter recebeu a oficialização da escolha do Beira-Rio no começo da tarde desta quarta-feira (7). O evento realizado no estádio esta noite fez Barcelos adiar sua ida para Medellín, onde o Inter enfrenta o Atlético Nacional na quinta-feira (8). Ele embarcará para a Colômbia no fim da noite desta quarta-feira.

Além de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Recife, Fortaleza e Salvador.