Italiano e portuguese são os favoritos para assumir o cargo. Montagem sobre fotos / Josep Lago / Patricia de Melo Moreira / AFP

O ciclo da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 segue conturbado. Há pouco mais de um ano para o Mundial, a seleção pentacampeã mundial continua sem treinador. E dois nomes estão entre os mais cotados: o italiano Carlo Ancelotti e o português Jorge Jesus.

Idas e vindas de Ancelotti

Ancelotti é o sonho de consumo da CBF desde o fim do ciclo do técnico Tite no comando da Seleção, após duas Copas do Mundo. Quando Fernando Diniz foi anunciado como comandante, a expectativa era de que, após um ano, o italiano assumisse o cargo. No entanto, a relação é marcada por idas e vindas desde o início do processo.

Em 2023, Ancelotti renovou com o Real Madrid até 2026. Com isso, em janeiro de 2024, a CBF optou pela contratação de Dorival Júnior para o cargo.

No final de abril, o acordo com Ancelotti estava encaminhado. Jornais de diversas partes do mundo, como o espanhol Marca e o americano New York Times anunciaram o acerto. Mas o italiano desistiu: voltou atrás, e definiu que permaneceria no Real Madrid até o Mundial de Clubes.

Mesmo com o nome de Jorge Jesus ganhando força, a negociação parecia não estar encerrada. No início desta semana, o The Athletic afirmou que há um acordo verbal entre Ancelotti e o Real para uma saída ao fim da temporada. A expectativa é de que este anúncio ocorra domingo (11), após o clássico contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol.

Jorge Jesus como plano B

Sob comando de Jesus, Flamengo viveu temporada mágica. Alexandre Vidal / Flamengo,Divulgação

Jorge Jesus é outro nome que agrada os dirigentes da CBF. Em 2019, conduziu o Flamengo a uma temporada mágica, com os títulos da Libertadores e do Brasileirão naquele ano.

Recentemente, Jesus foi demitido do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O treinador não resistiu à eliminação na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia.

Jesus havia sido contratado pelo Al-Hilal em julho de 2023. No clube, conquistou três títulos, incluindo um Campeonato Saudita.

No entanto, a relação com Neymar pesa contra o técnico português. Após o craque deixar o Al-Hilal, em janeiro, seis meses antes do fim do contrato, o treinador afirmou que o brasileiro não teria condições físicas de acompanhar o ritmo da equipe. O atacante ficou surpreso e incomodado com as declarações.

Leia Mais Campeão invicto e polêmica com Neymar: a passagem de Jorge Jesus no Al Hilal

Lista para as Eliminatórias

Falta exatamente um mês para a próxima data Fifa. Como o nome do novo treinador ainda não é conhecido, existe a possibilidade de que os dirigentes da CBF anunciem os convocados para os próximos compromissos.

Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF, e Juan, coordenador, devem conduzir processo de envio de 50 nomes para os próximos jogos da equipe. A informação foi confirmada pelo próprio Caetano, em entrevista ao SporTV.