TJ orienta magistrados a suspenderem processos com atuação de advogado suspeito de contratar empréstimos fraudulentos

O Tribunal de Justiça (TJ) emitiu recomendação para que magistrados de segundo grau suspendam a expedição de alvarás e levantamento de valores em processos com atuação do advogado Daniel Nardon . Ele é suspeito de contratar empréstimos fraudulentos e praticar a chamada "advocacia predatória" . Desde a última quinta-feira (8), quando foi deflagrada a a operação Malus Doctor, ele é considerado foragido .

Na sexta-feira (9), Zero Hora revelou que, mesmo foragido e com a OAB suspensa, Nardon havia movimentado milhares de processos , dando poderes de atuação para outra advogada, que não é investigada. Por isso, a orientação de suspensão atinge também esses processos, exceto em caso de entendimento diferente pelo magistrado.

Neste mesmo documento, o desembargador afirma que as partes dos processos devem emitir novas procurações, desta vez com firma reconhecida em cartório ou com assinatura por meio do gov.br.