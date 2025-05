Brasileiros ficam com a prata no Challenge de badminton do México

Sania Lima e Davi Silva formam principal dupla mista do Brasil. CBBd / Divulgação

O Brasil conquistou um pódio no Internacional do México de badminton. Neste domingo (11), Davi Silva e Sania Lima ficaram com o vice-campeonato do torneio de duplas mistas.

A dupla brasileira fez uma campanha quase perfeita e foi superada na decisão diante dos japoneses Akira Koga e Yuho Ima por 2 a 1 (15/8, 9/15 e 15/9).

Como foi a decisão

A final contra os japoneses foi equilibrada. Embora tenham saído atrás do placar, os brasileiros reagiram na partida e conseguiram o empate na segunda parcial.

No set decisivo, a disputa foi ponto a ponto até que Koga e Ima engataram uma sequência e administraram a vantagem até o título.

Estreando na segunda rodada do torneio, Davi Silva e Sania Lima despacharam ao longo de sua campanha os mexicanos Maximiliano Torres e Vanessa Vázquez e, em seguida, eliminaram os canadenses Eason Wong e Eyota Kwan, nas quartas de final. A vaga na decisão veio em virada contra a dupla melhor ranqueada do torneio, os guatemaltecos Christopher Salvador e Diana Soto.

Ouro e bronze do Parabadminton

Com uma campanha irretocável, o medalhista de bronze paralímpico Vitor Tavares venceu o Torneio Internacional de Parabadminton de Dubai ao bater o número 1 do ranking mundial da classe SH6 (jogadores de baixa estatura), Man Kai Chu, de Hong Kong, com parciais de 22/24, 21/14 e 21/17, para levantar o troféu de maneira invicta.

A vitória nos Emirados Árabes Unidos foi apenas a terceira vitória de Vitor em 10 confrontos realizados contra o adversário.