Na guerra comercial, EUA ganharam e China perdeu espaço nas exportações gaúchas

Desde janeiro, com a expectativa e depois o tarifaço anunciado, os Estados Unidos ganharam participação entre os destinos das exportações gaúchas (comprou 10%), enquanto a China perdeu (ficou com 13,7%). De janeiro a abril, o Rio Grande do Sul embarcou US$ 614 milhões para o mercado norte-americano, 5,1% mais do que no ano passado, crescimento acima da média. Houve uma antecipação de vendas em fevereiro e março, principalmente, para fugir da maioria das taxas cuja implementação já se esperava para abril. Já a China comprou US$ 840 milhões no Rio Grande do Sul, 19% menos do que nos primeiros quatro meses de 2024.