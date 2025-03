Inter monitora possível titularidade de Rochet em Uruguai x Argentina 

Megan Briggs / Getty Images via AFP

A partir das 20h30min desta sexta-feira (21), a comissão técnica e a direção do Inter estarão atentos ao confronto entre Uruguai x Argentina , no estádio Centenario, em Montevidéu. O goleiro Rochet está cotado para iniciar o confronto .

Se confirmar a titularidade, o arqueiro colorado fará seu primeiro jogo na temporada de 2025 . Convocado pelo técnico Marcelo Bielsa, Rochet está recuperado de uma tendinose no joelho esquerdo, o que o impediu de atuar pelo Inter no Gauchão.

A possibilidade de um retorno de Rochet é importante pensando na temporada de 2025. Apesar do bom Gauchão de Anthoni, o Inter planeja recolocar o uruguaio como titular para o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil.

Além da Argentina, o Uruguai também enfrenta a Bolívia nesta data Fifa. A partida acontece na próxima terça-feira (25), em El Alto, estádio que fica a 4,1 mil metros do nível do mar.

