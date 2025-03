Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no Gre-Nal que deu o título do Gauchão 2025

Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter. Arte GZH

O Inter é campeão do Gauchão 2025. O resultado que deu o título ao Colorado foi o empate em 1 a 1 no Gre-Nal 446, no Beira-Rio, na tarde deste domingo (16).

Depois de vencer por 2 a 0, fora de casa, no jogo da ida, o Inter abriu o placar na grande decisão com um golaço Valencia, de falta. Depois, o Tricolor igualou com Wagner Leonardo. No agregado das finais: 3 a 1.

Depois de festejar o título, o Inter volta a campo no próximo dia 29. O duelo será contra o Flamengo, no Maracanã.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Uma saída fundamental para impedir um 2 a 1 que poderia ficar perigoso. Substitiu Rochet sem deixar saudade do titular. Nota: 7.

Aguirre

É uma correria marcar Amuzu. Conseguiu bem. Pouco foi à frente. Nota: 6,5.

Vitão

O dono da zaga. Se impôs em praticamente todos os lances, por cima e por baixo. Candidato a melhor jogador do Gauchão. Nota: 8.

Victor Gabriel

Uma lesão aparentemente feia pode ter atrapalhado um campeonato praticamente perfeito. Nota: 7,5.

Bernabei

Guerreiro, batalhou do início ao fim sem descansar. Até agora, justifica o investimento do clube. Nota: 6,5.

Fernando

Jogou o Gauchão inteiro como se estivesse no pátio de casa. Para ele, foi tudo natural. Inclusive o título. Nota: 7.

Bruno Henrique

Ficou cerca de meia hora em campo, ocupando espaço com segurança. Saiu machucado. Nota: 6.

Vitinho

Dedicação do início ao fim pela direita, na missão também de ajudar na marcação. O Inter usou menos o lado direito. Nota: 6,5.

Alan Patrick

Para o padrão Alan Patrick, abaixo. Mas mesmo assim, fundamental para segurar o jogo, controlar a posse, ditar o ritmo. Nota: 6,5.

Carbonero

Agitado pela esquerda, foi participativo também defensivamente. Foi substituído no intervalo. Nota: 6,5.

Enner Valencia

Um gol digno de final de campeonato. Uma falta de muito longe, no ângulo. Deixa sua marca na história colorada. Nota: 8.

Ronaldo:

Entrou bem no jogo, com imposição física e até técnica. Não diminuiu o nível de Bruno Henrique. Nota: 6,5.

Wesley

Ainda não voltou como antes da lesão. Poucos avanços pela esquerda. Nota: 6.

Borré

Deu novo ânimo ao ataque, brigando com a defesa, incomodando e sendo experiente o suficiente para acabar o jogo. Nota: 6,5.

Rogel

Entrou no final. Sem nota.

Thiago Maia

Entrou no final. Sem nota.

