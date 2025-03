Grêmio é punido com perda de dois mandos de campo por infrações no Gre-Nal 445

Tricolor ainda foi multado em R$ 4 mil. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) pelas infrações ocorridas no Gre-Nal 445, realizado em 8 de março, na Arena. Além de multas que totalizam R$ 4 mil, o Tricolor foi penalizado com a perda de dois mandos de campo. O clube ainda pode recorrer às sanções no Pleno do TJD.

No clássico, pela ida da final do Gauchão e que terminou 2 a 0 para o Inter, ocorreram arremesso de bomba, bobinas de papel e garrafa ao campo pelo torcida gremista, de acordo com súmula do árbitro da partida, Ramon Abatti Abel.

Por ter sido em jogo válido pelo Estadual, a pena é válida somente nas competições da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Assim, caso as punições sejam mantidas, o clube deve cumpri-las no Gauchão 2026.

Multa para o Inter

O Inter, por sua vez, foi punido pelo TJD com uma multa de R$ 300 por atrasar do início da realização de partida.

Descrições das punições

Conforme o TJD, as punições do Grêmio foram baseadas pelo artigo 213, III, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que aponta: "quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial".

A do Inter foi baseada no artigo 206: "Dar causa ao atraso do início da realização de partida, prova ou equivalente, ou deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, prova ou equivalente".

Produção: Leo Bender