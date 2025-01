Dólar cai abaixo de R$ 5,90; analistas apontam exagero no final do ano passado

Na manhã desta terça-feira (28), o dólar cruzou a fronteira dos R$ 5,90. Com recuo de 0,45%, é cotado a R$ 5,886. Desta vez, porém, a queda não é atribuída a Donald Trump , como ocorria desde a segunda-feira passada (20), data da posse do novo presidente dos Estados Unidos.

Analistas não apontam causa específica para a redução – que nem é muito grande –, mas alguns falam sobre correção de exagero na depreciação do real no final do ano passado.