Por que a DeepSeek é um choque para o Vale do Silício

Serviço usou 2 mil chips para fazer o que gigantes 16 mil. GREG BAKER / AFP

Para o Vale do Silício, onde se concentram as big techs, empresas cuja avaliação em dólares só é comparável ao PIB de países, foi uma segunda-feira sangrenta. O sucesso da chinesa DeepSeek veio muito antes do que se esperava e fez jorrar sangue verde: no conjunto, as empresas do setor perderam cerca de US$ 1 trilhão em valor de mercado – mais de metade, cerca de US$ 600 bilhões, da estrela em ascensão Nvidia.

A ameaça da China em si não era inesperada. Os Estados Unidos já haviam restringido a exportação de chips para o país para tentar evitar o surgimento de um concorrente não muito amigável. Mas a velocidade com que a DeepSeek desenvolveu uma ferramenta semelhante ao ChatGPT, mas sobretudo, a que custo, não foi só uma surpresa: foi um choque.

O motivo é simples: o "treinamento" da inteligência que as big techs estavam fazendo a um custo de ao menos US$ 100 milhões – quando não mais –, a DeepSeek fez por US$ 6 milhões. No mercado, circula a versão de que foi a restrição de exportação de chips dos EUA que fez a empresa de Liang Wenfeng conseguir executar com 2 mil chips o que as empresas do Vale do Silício faziam com 16 mil. Até agora, a empresa chinesa parece – como se trata da China, melhor usar condicionantes – ter dado uma resposta de mercado a manobras antimercado.

Há menos de uma semana, o presidente dos EUA, Donald Trump - que havia tomado posse cercado de donos de big techs - anunciara um investimento de US$ 500 bilhões, o equivalente ao PIB da Noruega ou quase um terço do PIB do Brasil em 2023. O valor era tão inacreditável que até de um de seus maiores aliados, Elon Musk, minou a credibilidade do projeto.

Já era uma tentativa de dar visibilidade, se não celeridade, às iniciativas americanas para aumentar a infraestrutura destinada à inteligência artificial. Nesta terça-feira, os envolvidos devem estar de volta à prancheta para tentar baixar esse custo.

A emergência da DeepSeek tem tantos efeitos potenciais – porque ainda precisa demonstrar consistência e capacidade de manter resultados – que será preciso tempo para entender todos. Mas um é crucial no momento em que isso ocorre: mesmo que Trump cumprisse sua pior ameaça e taxasse os produtos chineses em 100% – ou seja, duas vezes o valor – não faria cócegas, porque o custo é seis vezes menor. Então, a "nova entrante" ameaça até a estratégia Maga (Make America Great Again).

E essa parece ser – outra vez a cautela necessária sobre um processo sobre o qual ainda se sabe pouco – a maior ironia embutida no processo: Trump se cercou dos bigs das bigs, em uma tentativa de mostrar que desse grupo viriam as regras que redefiniriam o futuro. Essa percepção pode ter durado uma semana – outra vez, é preciso cautela: desde que a DeepSeek não seja apenas uma miragem.