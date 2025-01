Entenda por que o crescimento da IA chinesa DeepSeek pode ameaçar hegemonia norte-americana no setor

App da DeepSeek se tornou o mais baixado na loja do iPhone nos EUA e na China nesta segunda (27). GREG BAKER / AFP

Um fato marcante sacudiu o mercado global de tecnologia nesta segunda-feira (27). A DeepSeek, ferramenta chinesa de inteligência artificial (IA), ultrapassou o ChatGPT e se tornou o aplicativo mais baixado na App Store — loja de programas para iPhone — dos Estados Unidos e da China. Especialistas acreditam que este movimento abre um novo capítulo na atual corrida tecnológica entre as duas nações mais poderosas do planeta e pode representar uma ameaça à hegemonia das empresas norte-americanas no setor.

A DeepSeek foi criada em 2023 por uma startup com sede na cidade de Hangzhou, conhecida pela alta concentração de empresas de tecnologia. O aplicativo consegue se comunicar em vários idiomas, mas domina principalmente, além do mandarim, o inglês, o que facilita sua disseminação.

— A popularidade da ferramenta revelada nessa segunda-feira realmente impressiona pelos resultados. Tem a influência do fator de ser uma novidade no mercado, pois os usuários ainda estão testando as opções disponíveis para ver qual a que melhor se encaixa no seu dia a dia, mas seus recursos também têm sido elogiados, principalmente os que se referem a questões a mais complexas, como problemas matemáticos e o desenvolvimento de códigos — afirma André Pase, professor e pesquisador de comunicação digital da Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS).

Disponível como aplicativo para celulares ou acesso via web para computadores, a DeepSeek também se apoia em um grande modelo de linguagem (LLM), criado a partir de imensas quantidades de textos, para dominar as sutilezas da linguagem natural. A ferramenta tem funcionalidades similares às de seus principais concorrentes ocidentais, como o ChatGPT, da OpenAI, e o Gemini, da Google: ajuda a escrever e-mails, a solucionar questões de trabalho e a resolver situações cotidianas em geral.

Contudo, diferentemente de boa parte de seus concorrentes, o DeepSeek utiliza código aberto (open source), sendo acessível a outros desenvolvedores, o que permite compreender melhor o seu funcionamento. As ferramentas mais tradicionais do setor, como as gigantes norte-americanas, desenvolvem modelos privados.

— Essa abordagem democratiza o acesso à inteligência artificial avançada, promovendo uma maior colaboração dentro da comunidade global de pesquisa. Ao contrário do modelo mais restritivo adotado por algumas big techs, essa estratégia incentiva o avanço científico compartilhado e reduz as barreiras para inovações futuras — reforça o jurista Sthefano Cruvinel, especialista em contratos de tecnologia e pesquisador de inovação no âmbito tecnológico e jurídico.

Leia Mais O polêmico uso de inteligência artificial em dois filmes favoritos ao Oscar

Investimento menor

Analistas e investidores acreditavam que a vantagem dos Estados Unidos no setor de semicondutores e sua capacidade de limitar o acesso da China a essa tecnologia garantiriam vantagem na corrida pelo desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. O sucesso do DeepSeek, entretanto, mostra que as empresas chinesas começam a superar esses obstáculos: o modelo desta ferramenta foi criado com uma quantidade muito menor de chips que a utilizada pelas gigantes americanas.

Além disso, chama a atenção do mercado a alta performance da ferramenta apesar dos poucos recursos empregados. O DeepSeek informou ter investido cerca de US$ 6 milhões para desenvolver seu modelo, quantia ínfima se comparada aos bilhões gastos pelas empresas dos Estados Unidos, que também têm um consumo de energia muito superior ao apresentado pela ferramenta chinesa.

— Embora o mercado global ainda seja amplamente dominado por empresas norte-americanas, a ascensão de concorrentes como a chinesa DeepSeek abre um novo capítulo nesse setor. Desafia o monopólio das big techs e acelera a descentralização da tecnologia, algo que pode abalar o controle tradicional das gigantes dos Estados Unidos e redistribuir o poder tecnológico em um mercado que se torna cada vez mais multipolar — destaca Sthefano Cruvinel.

A popularização da DeepSeek já afeta o mercado de ações do setor de forma significativa. Com papéis turbinados devido à produção de processadores específicos para IA, a gigante dos microchips Nvidia caiu cerca de 13% nesta segunda-feira, representando diminuição no valor das ações equivalente a uma perda de capitalização de mercado de pelo menos US$ 400 bilhões. A Microsoft e a Meta caíam 3,3% cada. A Apple apresentou baixa de 1,4% e a Alphabet, controladora do Google, perdeu 3,2%.

— Esse crescimento da DeepSeek faz os investidores olharem para empresas do setor além do Vale do Silício, mais especificamente para a China, nesse momento com a IA, mas como já tinha sido também há pouco com o TikTok, por exemplo. Nessa crescente disputa global pela liderança do desenvolvimento tecnológico, os chineses têm conseguido cada vez mais se inserir como os principais rivais dos norte-americanos, consolidando modelos e resultados que podem ali na frente ameaçar de vez essa hegemonia — complementa André Pase.

Leia Mais Inteligência artificial pode ser aliada no aprendizado no Ensino Superior, dizem especialistas

Em discurso a congressistas do Partido Republicano nesta segunda, o presidente dos EUA, Donald Trump, comentou a popularização da DeepSeek, que ele descreveu como uma ferramenta de IA "mais rápida e muito menos cara":

— Se é verdade, e ninguém sabe realmente se é, eu vejo como uma coisa positiva, porque faremos isto também, então não gastaremos tanto e teremos o mesmo resultado, assim espero.

Em seguida, porém, o presidente chamou atenção para o risco de esta nova ferramenta significar uma mudança de rumo na corrida com a China neste setor:

— O lançamento da IA OpenSeek por uma empresa chinesa deveria ser um alerta para nossas indústrias, de que precisamos estar totalmente focados em competir para vencer.

DeepSeek comunica "ataque cibernético"

Já no início desta segunda-feira, a DeepSeek anunciou uma restrição a novos cadastros em sua plataforma, permitindo momentaneamente o registro apenas de números de telefone da China. O comunicado foi acompanhado de um alerta sobre "degradação" no desempenho da plataforma.

Mais tarde ao longo do dia, a empresa divulgou que foi alvo de um ataque cibernético "malicioso em larga escala" e que, por isso, manteria a limitação temporária aos registros de novos usuários. Ao tentar se cadastrar no site da ferramenta, o usuário se deparava com a seguinte mensagem: "Devido a ataques maliciosos em grande escala aos serviços da DeepSeek, estamos temporariamente limitando o registro (de novos usuários) para garantir a continuidade dos serviços."