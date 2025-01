IA chinesa DeepSeek ultrapassa ChatGPT e se torna o aplicativo mais baixado nos EUA e na China

O DeepSeek , modelo chinês de inteligência artificial (IA), ultrapassou o ChatGPT e se tornou nesta segunda-feira (27) o aplicativo para celulares mais baixado na App Store dos Estados Unidos e da China e está sacudindo as bolsas de valores e o Vale do Silício. A "revolução" estaria na alta performance apesar dos poucos recursos empregados .

Em um relatório técnico, segundo o Estadão , a DeepSeek diz que usou um cluster de mais de 2 mil chips Nvidia para treinar seu modelo V3 , em comparação com dezenas de milhares de chips que normalmente são usados para treinar modelos desenvolvidos pelas concorrentes norte-americanas. Os processadores também são menos avançados do que os de concorrentes, frente ao aumento de sanções dos EUA sobre exportações de semicondutores para a China.

Disponível como aplicativo para celulares ou acesso via web para computadores, a ferramenta tem muitas funcionalidades similares às de suas concorrentes ocidentais: escrever letras de músicas, ajudar com situações do cotidiano, como propor uma receita com o que se tem na geladeira.