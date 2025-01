TikTok anuncia que está de volta ao ar nos EUA e agradece a Donald Trump

"Como resultado dos esforços do presidente Trump, o TikTok está de volta nos EUA ", informou a plataforma em uma notificação enviada aos usuários.

A suspensão do TikTok no país havia ocorrido neste domingo devido a uma lei federal que exigia a venda da operação da plataforma nos Estados Unidos. Trump, no entanto, afirmou que irá publicar um decreto determinando o adiamento da aplicação da legislação.