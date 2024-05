Um relatório conjunto da Microsoft e do LinkedIn sobre o estado da inteligência artificial (IA) no trabalho, que contou com a participação de usuários da suíte Microsoft 365 em 31 países, revelou que 75% das pessoas já usam IA neste ambiente. Destes, 46% começaram a usar em menos de seis meses. A empresa também diz que 78% dos usuários de IA estão indo atrás de suas próprias ferramentas de IA para trabalhar, em vez de esperar que suas organizações forneçam as soluções.