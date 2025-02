Musk apresenta Grok 3, a nova versão de seu chatbot de IA “terrivelmente inteligente”

Musk pretende competir com outras ferramentas que já estão no setor.

A empresa de inteligência artificial (IA) de Elon Musk apresentou na segunda-feira (17) o Grok 3, a mais recente versão do seu robô conversacional com o qual o bilionário espera competir de frente com o ChatGPT e a empresa chinesa DeepSeek.



Chamando-o de “assustadoramente inteligente”, Musk observou que o Grok 3 tem 10 vezes mais recursos computacionais que seu antecessor, lançado em agosto do ano passado.



O principal produto de sua empresa, xAI, emprega mecanismos de autocorreção que evitam erros – conhecidos como “alucinações” – que atormentam alguns chatbots de IA e os levam a processar dados falsos ou enganosos como fatos.



— Grok 3 tem capacidades de raciocínio muito poderosas, então nos testes que fizemos até agora, ele está superando tudo o que conhecemos, é um bom sinal — disse Musk em uma videochamada na semana passada durante a Cúpula Mundial do Governo em Dubai.