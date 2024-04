A grande vencedora da Hannover Messe, maior feira industrial do mundo, foi a empresa alemã Schunk. O prêmio Hermes Award reconheceu o projeto 2D Grasping Kit. O equipamento tem uma câmera, um computador industrial, software de inteligência artificial e uma pinça. A máquina faz alterações de componentes. O diferencial do produto é reduzir o tempo de aprendizado para reconhecer as peças com as quais trabalha.