Além da necessidade mundial de garantir energia, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) também foi assunto na plateia da abertura da feira de Hannover, aqui na Alemanha. O governador Eduardo Leite sentou ao lado do presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, que pediu que o Estado esperasse terminar o primeiro semestre para avaliar a arrecadação com safra cheia e, então, ver o quanto precisaria mesmo aumentar de imposto.