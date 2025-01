Futuro do PSDB será anunciado em março, mas tendência é de fusão ou incorporação a outro partido

Se depender do presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, o partido do governador Eduardo Leite vai se fundir com o PSD para vencer a cláusula de barreira na eleição de 2026 e apresentar uma candidatura viável à Presidência da República. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, nesta quinta-feira (16), Perillo disse que Leite é o nome do partido para concorrer a presidente e quebrar a polarização entre o bolsonarismo e o petismo.

De acordo com Perillo, as conversas sobre fusão ou incorporação não envolvem apenas o PSD de Gilberto Kassab. Ele tem tratado do assunto com o presidente do MDB, Baleia Rossi, e com o ex-presidente Michel Temer. Também conversou com dirigentes do Republicanos, do Podemos e do Solidariedade.