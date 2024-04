Uma comitiva de mais de 241 brasileiros marcará presença na feira industrial de Hannover, aqui na Alemanha. Só do Rio Grande do Sul, são 81 pessoas. Criado há 77 anos, o evento é o mais tradicional do setor no mundo e terá a cobertura da coluna ao longo da semana. São esperados, no total, 150 mil visitantes, com participação recorde de políticos, tendo em vista os conflitos do Oriente Médio e do Leste Europeu, além das pressões climáticas e preocupações econômicas com peso forte sobre segmentos fabris.