O novo centro de tecnologia voltado a pesquisa e desenvolvimento para a indústria do agronegócio será construído pelo Senai no Rio Grande do Sul com investimento que supera R$ 100 milhões. A instituição venceu uma seleção da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). O contrato deve ser assinado em dezembro. O local está sendo negociado com prefeituras e o governo do Estado, mas a tendência é de que seja em alguma cidade da Região Metropolitana.