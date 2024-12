Liminar da Justiça proíbe protestos dentro do Zaffari após polêmica da escala 10x1

A discussão

A discussão cresceu na internet a partir do caso Zaffari, mas há centenas de acordos coletivos com outras empresas que autorizam a escala 10x1. Após a polêmica, o Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre (Sindec Porto Alegre) informou que não renovará as cláusulas. No caso do Zaffari, há ainda um acordo autorizando o modelo com o Ministério Público do Trabalho, diz o advogado Flávio Obino, que representa a rede. Saiba mais: Autorizações de escala 10x1 no comércio não serão renovadas por sindicato de trabalhadores após polêmica com Zaffari