Fim da escala 6x1: do que a deputada que encabeça a proposta está ou não disposta a abrir mão

Autora da proposta no Congresso que proíbe a escala 6x1 (trabalha seis dias e folga um) e reduz das atuais 44 a 36 horas a jornada semanal do empregado, Erika Hilton (PSOL -SP) está aberta a negociar termos do projeto, que agita trabalhadores e empresas desde o final de semana, quando a discussão viralizou nas redes sociais. Essa disposição ficou clara na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, até mesmo, porque dificilmente a mudança trabalhista avançaria do jeito como está. A proposta de emenda à Constituição (PEC) atingiu, nesta quarta-feira (13), o quórum de assinaturas necessário para começar a tramitar na Câmara dos Deputados. Confira trechos da entrevista abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.