Sim, não ter, ao menos eventualmente, dois dias seguidos de folga na semana é ruim. Não dá tempo direito para desconectar do trabalho e, mais ainda, inviabiliza vários passeios e viagens. Mesmo assim, a discussão sobre a proposta que tramita no Congresso para proibir a chamada jornada com escala "6x1" precisa ser racional. Ou então, os trabalhadores darão tiro no pé.