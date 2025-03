Rede familiar compra supermercado Nacional vendido por Carrefour na Região Metropolitana

Será a estreia da Viezzer em São Leopoldo. Divulgação / Agência Bacuri

Mais um supermercado Nacional foi vendido pelo Carrefour. A loja de São Leopoldo, no Vale do Sinos, foi comprada pela Rede Viezzer Supermercados, de Canoas. A unidade de 2 mil metros quadrados passará por reforma e manterá os 40 funcionários atuais, além de gerar outros 20 postos de trabalho novos. Com inauguração prevista para maio, a operação fica na Rua São Joaquim, no Centro. O valor da compra e da reforma não é divulgado.

Será a estreia da Viezzer na cidade. A rede passará a ter 11 supermercados, em quatro cidades da Região Metropolitana, empregando 800 pessoas. Na Capital, a marca entrou em 2023. A rede foi fundada há 38 anos por quatro irmãos, tendo Matheus Viezzer como atual diretor.

Supermercados Nacional

Os supermercados Nacional que não forem vendidos serão fechados ainda no primeiro semestre pelo Carrefour. A bandeira está entre as que a rede francesa comprou com o Grupo Big em 2022. O mesmo será feito com as lojas da bandeira Bompreço. As duas marcas somam 64 lojas.

Dos 47 supermercados Nacional que o Carrefour tentou vender para levantar R$ 400 milhões, 39 ficam no Rio Grande do Sul e empregam 2.365 funcionários. O grupo manterá as operações Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, com lojas grandes. Unidades menores que restarem terão a marca Carrefour Bairro.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: leilão no porto de Rio Grande e projeto misterioso de R$ 2,6 bi

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.