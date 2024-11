Ainda em um sobe e desce, a produção da indústria do Rio Grande do Sul cresceu 1,9% em setembro sobre agosto, após ter recuado 2,8% no mês anterior. O acumulado de 12 meses ainda tem queda de 1,1%, segundo o monitoramento mensal do IBGE. O Estado oscilou das maiores quedas para as maiores altas do país.