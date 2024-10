Enquanto aguarda os trâmites para começar a sair do papel, o centro de inovação para a agroindústria que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) instalará no Rio Grande do Sul ganhou um novo parceiro internacional. A direção assinou um acordo de colaboração tecnológica com o SmartFarm Colab, instituição de Portugal voltada à pesquisa para inovação na agricultura.