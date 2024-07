Além de estar mantido o investimento, avançam as negociações para instalar em Porto Alegre um novo centro de tecnologia voltado a pesquisa e desenvolvimento para a indústria do agronegócio. Trata-se de um projeto encabeçado pelo Senai do Rio Grande do Sul, que venceu uma seleção da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), instituição que aportará R$ 105 milhões.