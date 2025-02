Frontier Attack 4x4: força, conforto e tecnologia da aventureira Nissan em qualquer terreno

Aventureira Frontier Attack 4x4 desafia qualquer terreno. GILBERTO LEAL



A força, o conforto e a tecnologia da Frontier Attack 4x4 2025 garantem a aventura em qualquer terreno. Versátil, a picape média Nissan é ideal para o uso diário, trabalho pesado e os desafios das trilhas, do barro, lama ou areia da beira da praia. Rodamos 600 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com uma Nissan Frontier Attack AT 4x4 2025 que tem preço sugerido de R$ 270.590.



Picape aventureira, a Attack rodou em condições adversas sem comprometer o conforto, o desempenho e a segurança. O design valorizou a robustez e a agressividade e diferenciou a configuração aventureira das demais versões.



O interior escurecido com acabamento em tecido, plástico e detalhes cromados garantem o conforto e o espaço para o condutor e acompanhantes. O conjunto propulsor turbo diesel, câmbio automático e tração 4x4 é compartilhado com as demais configurações.

Pronta para a aventura

Os para-lamas com alargadores e molduras escuras exclusivas, o para-choque dianteiro com apliques em preto que remete a fusão com a grade e o para-choque traseiro também preto estão entre os aperfeiçoamentos da Attack. Os faróis tem máscara negra.



Os adesivos aplicados no capô são inspirados no design tradicional das primeiras gerações da Attack e estão também em toda a extensão das laterais da caçamba. Os da base das portas dianteiras e traseiras também são inéditos. As rodas de aço de 17 polegadas, pneus 255/65R17, estribos, barras longitudinais no teto e santantonio integrado completam o conjunto.

Leia Mais Lexus amplia garantia de seus carros para dez anos no Brasil

Interior versátil

Interior revestido em tecido, plástico e detalhes cromados.



Os bancos e as laterais das portas são revestidos em tecido com duplas costuras brancas. Direção hidráulica, volante multifuncional e quadro de instrumentos de sete polegadas, o multimídia com tela de oito polegadas é interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos.

O ar-condicionado tem saídas para o banco traseiro e a picape conta com três entradas USB-A, uma USB-C e uma auxiliar. A picape conta ainda com o sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil, entre outros recursos.

Frente robusta escurecida valoriza o visual aventureiro.



Os faróis halogenos com acionamento automático, vidros e retrovisores com comandos elétricos, seis airbags, ar-condicionado, vidros e retrovisores elétricos, controles de estabilidade, tração, de descida e auxilio de partida em rampa, bloqueio de diferencial e freios a disco nas quatro rodas, entre outros, estão entre os principais equipamentos da Attack.



O motor diesel biturbo de 190 cv e 45,9 kgfm atua combinado com o câmbio automático de sete velocidades de troca sequencial de marchas e tração 4x4.

Leia Mais Produção, venda e exportação de veículos crescem em janeiro



Terra, barro, areia, asfalto

Frontier Attack 4x4 perfeita para o uso fora-de-estrada.

A Attack repetiu nas ruas e estradas gaúchas o bom desempenho das versões aventureiras da Frontier que já testamos no país e no exterior.

Bonita, robusta, com aperfeiçoamentos visuais que valorizam o fora-de-estrada, a configuração intermediaria da picape Nissan rodou tranquila. Os 190 cavalos e 45,9 kgfm do motor biturbo diesel combinados com o câmbio automático de sete velocidades garantiram potência e força tanto no asfalto quanto fora de estrada.

Rodamos 600 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas.

Nas ruas, a Attack rodou fácil com acelerações e retomadas de velocidade adequadas às suas características. A direção hidráulica pesou nas manobras de estacionamento, em especial em vagas apertadas, considerando os quase 5,30 metros de comprimento. E, como ocorre com as picapes, impôs respeito por suas dimensões.



Nas rodovias, o comportamento foi perfeito com o cuidado para manter os limites de velocidade. A suspensão, multilink na traseira, garantiu ótima estabilidade e mínima rolagem da carroceria em trechos sinuosos e em velocidades mais elevadas.

Nas estradas de terra, no barro e na areia da beira da praia, rodou normal sem a necessidade do uso da tração integral.

Leia Mais Volvo padroniza nome de carros elétricos no Brasil

Conjunto propulsor garantiu potência e força nas ruas e estradas.

Com entre eixos de 3,150 metros, o generoso espaço interno garantiu ótimo conforto para o condutor e acompanhante. O bom isolamento acústico deixou baixo o nível de ruído interno.

Nas BR 290 e BR 101 o cuidado foi para manter o limite de velocidade. Na pista simples da Estrada do Mar, as respostas do conjunto propulsor garantiram ultrapassagens seguras.



A suspensão firme e tipo multilink na traseira transmitiu pouca vibração para o interior. Nas velocidades mais elevadas e trechos sinuosos, a oscilação foi mínima, mesmo apenas com condutor e acompanhante e caçamba vazia. Mas sentiu as irregularidades do paralelepipedo. A tração 4x4 facilitou rodar na estrada de terra e na areia da beira da praia.

Os adesivos laterais reforçam a vocação aventureira da Attack.

A Attack utiliza diesel e Arla 32 e o consumo de combustível pelo Inmetro é de 9,1 km/l e de 11 km/l na estrada. Durante nosso test-drive, ficaram de 8,5 km/l a 9,8 k/l na cidade acompanhando o fluxo. Nas rodovias, em velocidade constante, variaram de 10,3 km/l a 15,1 km/l, a 80 km/h, e de 9,6 km/l a 13,9 km/l a 110 km/l.

Leia Mais Toro Ultra 2025 volta como topo de linha da gama flex



Conclusão

Para-lamas alargados, rodas de aço e adesivos exclusivos.

Bonita, robusta, versátil, a versão intermediaria da Frontier agrada pelo visual ousado e por suas qualidades para quem gosta de enfrentar trilhas com conforto, desempenho e segurança. A picape Nissan avançou no design, valorizado pelos alargadores dos para-lamas e manteve o conjunto propulsor das versões topo de linha.



Acabamento simples, o volante apenas com regulagem de altura e a direção hidráulica fizeram a diferença nas manobras de vagas reduzidas. O condutor sentiu também a falta de sensores de estacionamento e de recursos eletrônicos mais sofisticados (ADAS) de apoio à condução, em especial na estrada.

Bom espaço para condutor e acompanhantes na frente e atrás.