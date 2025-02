 De massas a cadeiras: indústrias ganham incentivo de ICMS para investir R$ 88,2 milhões no RS

Dez projetos foram aprovados na última reunião do Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS), benefício que reduz o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que será gerado a mais com a implantação ou expansão de uma indústria. Os empreendimentos somam mais de R$ 88,2 milhões e 38 postos de trabalho previstos. Quatro deles foram na modalidade Fundopem Recupera, criado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico após a enchente com incentivos maiores para ajudar na retomada de empresas atingidas.